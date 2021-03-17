РИАМО - 17 мар. Дом культуры «Космос» в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа капитально отремонтируют в рамках национального проекта «Культура», работы планируют завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт дома культуры «Космос» в Сергиево-Посадском городском округе», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Ремонт пройдет в два этапа. Сначала в ДК обновят фасад и кровлю, а затем займутся внутренней отделкой.

Объект включен в государственную программу «Культура Подмосковья» и финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.