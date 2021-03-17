РИАМО - 17 мар. Вакцина от коронавирусной инфекции оказывает наименьший эффект на людей, страдающих хроническими заболеваниями и онкозаболеваниями, сообщает Nation News.

«Иммунная система таких людей ослаблена. Она не способна выработать достаточное количество антител», - заявил врач и популярный российский телеведущий Александр Мясников.

Он добавил, что только у 50% таких пациентов вырабатываются антитела к инфекции. По словам врача, это в любом случае хороший результат. В некоторых случаях пациенты с онкологическими заболеваниями могут не перенести коронавирус.

В России масштабная вакцинация началась в январе этого года. Для того, чтобы сделать прививку, нужны лишь паспорт и полис ОМС. Процедура занимает немного времени.

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17 МАРТА

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