РИАМО - 17 мар. Официальный курс доллара увеличился на 14 копеек и достиг 73,1019 рубля, сообщает Газета.ru.

Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

«Официальный курс евро на 18 марта уменьшился на 1,59 копейки и составил 86,9693 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 6,98 копейки — до 79,3422 рубля.

По мнению аналитиков, российская валюта сейчас сильно зависит от санкционной повестки. Ранее был опубликован доклад спецслужб США о вмешательстве России в выборы.