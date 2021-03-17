РИАМО - 17 мар. С начала 2021 года в Подмосковье проведено порядка 1 тыс общих собраний собственников жилья и еще около 2 тыс собраний завершатся до конца марта, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Внедрение электронных сервисов жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных госпрограммой «Цифровое Подмосковье» и приоритетным проектом «Умные города Подмосковья», позволяет жителям региона контролировать ход голосования по повестке общего собрания собственников и дает возможность исключить подделку протоколов общих собраний.

«Всего на сегодняшний день в Московской области проведено почти 17 тыс общих собраний собственников в электронном виде. Важно, что такой формат собраний исключается ряд нарушений, с которыми ранее могли сталкиваться участники очных собраний», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, данный формат проведения собраний дает жителям уверенность в честности полученных результатов и ускоряет время на последующие организационные процедуры.

При онлайн-голосовании на собрании исключены возможность неправильного оформления решений собственников, неверный подсчет голосов и так далее.

Как физические, так и юридические лица могут провести голосования с помощью Единой информационной аналитической системы ЖКХ региона. Сообщение об инициировании собрания рассылается за 10 дней до его начала всем зарегистрированным в системе собственникам помещений, где инициировано мероприятие.

Собственники жилья имеют возможность проголосовать онлайн через личный кабинет на сайте dom.mosreg.ru, а также через мобильное приложение «ЕИАС ЖКХ». Дополнительная регистрация там не требуется: собственники авторизуются в системе через учетную запись портала госуслуг, а юрлица участвуют в собрании путем обращения к администратору.

В прошлом году Московская область стала первым субъектом в России, полностью перешедшим на общие собрания собственников в цифровом формате.

Дача как убежище: вырастут ли цены на загородное жилье в Подмосковье >>