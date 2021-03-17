РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске в ДК «Быково» 11 апреля пройдет I Открытый фестиваль-конкурс «Весенняя капель» по вокалу и изобразительному искусству, заявки принимают до 3 апреля, сообщается в группе «Дом культуры «Быково» в соцсети «ВКонтакте».

«Конкурс проводится 11 апреля с 12:00 в МУК «Сельский дом культуры «Быково» по адресу: Подольск, поселок Быково, улица Школьная, 8. Прием заявок до 3 апреля. В нем могут принять участие солисты, малые формы из двух-трех участников, ансамбли, хоры или вокальные ансамбли более 12 человек. Художественные работы принимают от коллективов до шести участников от ИЗО и до 10 - от ДПИ, а также индивидуальных авторов», - говорится в сообщении.

Всего семь возрастных категорий, начиная с тех, кто младше пяти лет, и взрослых старше 18 лет. На фестивале будут оценивать в номинациях: академический, народный, эстрадно-джазовый вокал, фольклорное творчество, авторская песня, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Участники по вокалу всех возрастных категорий исполняют песню на свободную тему продолжительностью не более 4 минут 30 секунд.

В категории ИЗО принимается графика, живопись, ДПИ, скульптура, станковая композиция. Все работы должны соответствовать тематике конкурса. Размер работ по живописи, композиции и графике - от 10 на 20 до 50 на 70 сантиметров в бумажном или картонном паспарту, рамки только из пластика без стекла.