РИАМО - 17 мар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в его крови выработалось максимальное количество антител к Сovid-19 после перенесенной болезни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава российского МИД переболел коронавирусом в январе этого года. Болезнь протекала в легкой форме.

«Специальные тесты выявили в организме максимальное количество антител к Covid-19», — уточнил Лавров.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Все процедуры проводится бесплатно и добровольно.

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17 МАРТА

- Лавров рассказал о своем здоровье после перенесенного Сovid‑19.

Специальные тесты выявили в организме максимальное количество антител к Covid-19.

- Еще 505 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. В столице от Covid-19 вылечились 1595 пациентов.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 998 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 436 больных. В Москве - 1201.

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