РИАМО - 17 мар. Порядка 200 дворов в прошлом году благоустроили в Москве на деньги, полученные от платных парковок, во дворах появились современные детские городки и многое другое, сообщает пресс-служба «Московского паркинга»​.

«У самых маленьких жителей появились новые места для игр по адресам: Брюсов переулок, дом 4/6 (Пресненский район), улица Матвеевская, дом 42, корпус 4 (Очаково-Матвеевское), улица Михайлова, дом 38 (Рязанский район), Красногвардейский бульвар, дом 7 (Пресненский район), Варшавское шоссе, дом 18, корпуса 1, 2, 3 (Донской район), Зеленоград, корпуса 302-365 (Савелки)», - говорится в сообщении.

Также во дворах появились новые спортплощадки, скверы, дополнительные парковочные карманы, дорожные знаки, а еще отремонтированные тротуары.

Деньги от парковок распределяются между префектурами и районами столицы, включая те, где парковок с оплатой нет. На что будут тратить деньги - решают горожане.

Тарифы на парковку изменятся на некоторых улицах Москвы с 5 апреля>>