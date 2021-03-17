РИАМО - 17 мар. В Ледовом дворце имени Ю. Ляпкина в Балашихе мобильная бригада медиков сделала прививку от коронавируса главному тренеру омского хоккейного клуба «Авангард» Бобу Хартли, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С 2018 года ХК «Авангард» находится в Балашихе и проводит там домашние матчи.

«Я чувствую себя очень хорошо и рад, что сегодня удалось вакцинироваться. Прошло уже больше года, как коронавирус начал распространяться и забирать жизни людей. Мне 60 лет, и хоть я считаю себя достаточно здоровым, но на мой взгляд, люди должны прививаться, поскольку идет борьба с невидимым врагом», — сказал Хартли.

Несмотря на то, что тренер «Авангарда» — человек крепкого здоровья, вакцинация людям в возрасте старше 60 лет рекомендована в первую очередь.

«Мы рады, что тренер ХК «Авангард» и его коллеги на собственном примере показали, что наше здоровье нуждается в защите вне зависимости от того, пенсионер вы или профессиональный спортсмен. Мы призываем всех жителей не затягивать и пройти процедуру вакцинации», — отметил главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Он напомнил, что перед вакцинацией пациента осматривает врач-терапевт, чтобы удостовериться в отсутствии противопоказаний. Только после этого человеку делают прививку.

Также вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли и другие сотрудники хоккейного клуба.

Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках, мобильных комплексах, прививочных пунктах в торговых центрах Московской области. Выбрать удобный пункт можно на интерактивной карте.

На прививку в поликлинику можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

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