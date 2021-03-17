РИАМО - 17 мар. Депутаты Госдумы России в третьем и окончательном чтении приняли законопроект об усилении ответственности за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, сообщает kp.ru.

«Данные документы предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до пяти миллионов рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Законы опубликовали в базе данных нижней палаты в среду. Сначала законопроекты создавались для пресечения публичного отрицания и искажения исторических фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также против распространения ложных сведений о деятельности Советского Союза в военные годы.

Позже в Госдуме предложили поправки, которые предусматривают жесткое наказание, в том числе за оскорбление самих ветеранов. Теперь поправки включат в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Ранее в Москве суд выписал штраф в 800 тыс. рублей политику Алексею Навальному за оскорбление ветерана в своем видеоролике.

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