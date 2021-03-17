РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. С 10 по 17 марта вывезли около 400 кубометров снега из микрорайона Кузнечики подмосковного Подольска, работы продолжаются, сообщается на сайте администрации округа.

Территориальное управление «Кузнечики» контролирует работы по вывозу складированного снега с территории микрорайона.

«В период с 10 по 17 марта из микрорайона Кузнечики вывезли около 400 кубических метров снега. Этим занимаются такие управляющие компании, как ООО «УК Август ЖКХ», ООО «СпецКоммунПроект». Также подрядные организации по региональным дорогам ООО «ТрансСтройСервис» и по муниципальным дорогам и общественным пространствам МБУ «Подольский комбинат благоустройства», - говорится в сообщении.

В связи с тем, что прошедшая зима была очень снежной, на территории микрорайона еще остается много снега. Работа по удалению снежных масс в Кузнечиках продолжается.