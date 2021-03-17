РИАМО - 17 мар. Самое большое число новых случаев коронавирусной инфекции за сутки в Подмосковье выявили в Одинцове (45) и Люберцах (41), всего за это время в регионе было зафиксировано 436 случаев заражения, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

По 31 случаю инфицирования коронавирусом зафиксировали в Балашихе и Химках, 24 – в Красногорске, 19 – в Королеве, 17 – в Дмитрове, 12 – в Раменском, по 11 – в Долгопрудном, Жуковском, Коломне и Пушкине.

Еще по десять случаев коронавирусной инфекции выявили в Лобне, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде, девять – в Подольске, по восемь – в Истре, Мытищах и Щелкове, по семь – в Дубне, Ленинском и Электростали, по шесть – в Воскресенске, Домодедове, Егорьевске и Фрязине, по пять – в Богородском и Рузе, по четыре – в Котельниках, Краснознаменске, Павловском Посаде, Реутове, Серпухове и Солнечногорске.

По два случая Covid-19 было зафиксировано в Ивантеевке, Луховицах, Озерах, Протвине, Талдоме, Чехове и Шатуре, а по одному – во Власихе, Звездном городке, Лотошине, Лыткарине, Ступине и Черноголовке.

Ни одного случая заболевания не было выявлено в Бронницах, Волоколамске, Дзержинском, Зарайске, Кашире, Клину, Красноармейске, Лосино-Петровском, Можайском, Молодежном, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Шаховской и Электрогорске.

С начали пандемии в регионе было зафиксировано 224 096 случаев заболевания. Скончались 5 158 человек. Выздоровели и выписались 183 489 человек.

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