РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мар. Подтопление на улице Академика Жукова в Дзержинском устранят в течение дня, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник отдела протокола, взаимодействия со СМИ и общественными организациями администрации округа Александр Якунин.

Жители Дзержинского пожаловались на подтопление в социальных сетях.

«Это региональная дорога, находится в обслуживании «Мосавтодора». На данный момент производится откачка воды, работы начали в 9 утра. Сегодня должны завершить», - сказал Якунин.