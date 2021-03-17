РИАМО - 17 мар. Подмосковье с 24 по 26 марта примет участие в ежегодном Всероссийском форуме «Госзаказ», это крупнейшее мероприятие федерального значения в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок в РФ, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Форум пройдет в 55 и 57 павильонах ВДНХ в Москве. На одной площадке будут представлены профессионалы в сфере закупок из 85 регионов России. Они обменяются опытом и лучшими практиками.

«Уникальность форума-выставки «Госзаказ» в том, что за короткий период мы можем увидеть срез лучших практик в сфере закупок, рассказать о новациях Московской области, поделиться своим успешным опытом в проведении земельно-имущественных торгов», - отметила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

В форуме-выставке примут участие уполномоченные органы федерального и регионального уровней, госкорпорации и госкомпании, государственные и муниципальные заказчики, поставщики, образовательные и общественные организации, а также электронные площадки.

На мероприятие съедутся около 5 тысяч человек. Насыщенные деловая и выставочная программы позволят за 3 дня охватить максимальное количество актуальных тем сферы закупок.

Московская область традиционно принимает активное участие в мероприятиях форума. Делегация Подмосковья представит посетителям цифровую экосистему региона по проведению торгов и закупок. Данный подход построен на автоматизации бизнес-процессов осуществления госзакупок и переходе на цифровую модель управления.

Также на стенде Московской области (57 павильон ВДНХ) будут представлены новые функциональные возможности электронного магазина Московской области и портала исполнения контрактов, являющихся подсистемами Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области.