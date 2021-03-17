РИАМО - 17 мар. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье действуют уже несколько десятков площадок для переработки строительного мусора, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Каждая из них оборудована грохотом, щековой дробилкой, гидроножницами, измельчителем, магнитным и пневматическим сепараторами. Въезд на площадку оснащен камерами видеонаблюдения и постом дозиметрического контроля. Фиксируются госномер автомобиля и состав груза, а сам транспорт допускается только при наличии электронного талона», - говорится в сообщении.

В настоящее время идет ежедневный сбор данных со всех площадок. Заключено соглашение с департаментом строительства Москвы об интеграции информационных систем «ОССиГ» и «Электронный талон».

«На территорию области ежегодно завозится порядка 50 млн кубометров отходов строительства, сноса и грунта (ОССиГ). Разработан специальный стандарт обращения с ними. Для отходообразователей это – регистрация в системе «Электронный талон» и получение разрешения на перемещение отходов», - отметил зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он подчеркнул, что перевозчики должны получить лицензию и зарегистрироваться в Региональной информационно-навигационной системе.

«Для отходополучателей-переработчиков – это также лицензирование, наличие положительного заключения экологической экспертизы и наличие необходимого технологического оборудования. Таким образом, выстраивается прозрачная система обращения с ОССиГ - от их образования и транспортировки до переработки и дальнейшего вторичного использования», - уточнил Разин.

Строительные отходы и грунты – ценный материал для рециклинга. К примеру, лом кирпича и бетона после переработки преобразуется в крошку, которая в дальнейшем используется при реставрации дорожного покрытия. Отходы, содержащие битум идут на производство полимерно-битумной мастики.

Переработанные грунты применяются при земляных работах, для планирования площадок, рекультивации карьеров, а также в ландшафтном дизайне.