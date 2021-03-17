РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мар. В Королеве проверят школы и детские сады на соблюдение норм безопасности, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве в среду прошло заседание антитеррористической комиссии под председательством первого заместителя главы администрации Юрия Копцика. На заседании обсудили вопросы безопасности в общественном транспорте и образовательных учреждениях.

«Очень важно обращать внимание на наших детей, чтобы не допустить скулшутинга и других чрезвычайных ситуаций. Предлагаю возобновить практику проверок учреждений образования на соблюдение мер безопасности», - сказал Копцик.

Также на совещании обсудили вопросы безопасности в общественном транспорте. Копцик обратил внимание перевозчиков и ответственных лиц на то, что в общественном транспорте необходимо усилить контроль за состоянием систем видеонаблюдения, обратить внимание на подготовку водителей, особенно иностранцев, обеспечить более тесное взаимодействие с правоохранительными органами.