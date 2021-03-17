РИАМО - 17 мар. В рамках первого этапа Северного обхода Лобни специалисты подрядной организации уже начали устройство опор путепровода через ж/д Савеловского направления, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области​.

Работы предполагают устройство четырех железобетонных опор. Объект возводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого – сделать передвижение по дорогам России комфортным и безопасным.

«В настоящий момент работы ведутся с левой и с правой сторон искусственного сооружения – со стороны микрорайона Луговая и со стороны Дмитровского шоссе», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что на текущий момент ведется забивка свай под опоры путепровода. Количество свай, которое нужно забить, составляет 472 единицы, из которых 90 – уже забиты. Параллельно ведется замена грунта, устройство временных дорог, включая дорогу со стороны Дмитровского шоссе.

До конца этого года планируют построить дороги, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и автодорогой «Хлебниково-Рогачево» – Луговая. В работах на постоянной основе участвует около 50 специалистов и 40 единиц техники, включая сваебойную установку. Суммарная протяженность первого этапа составит 4,7 км, из которых 210 м – длина путепровода.

Первый этап обеспечит местных жителей транспортной связью с Дмитровским и Рогачевским шоссе, а также избавит их от нужды стоять во многочасовых пробках на ж/д переезде. А также сократит время на въезд и выезд из города до 30 минут. Из-за востребованности дороги ее возведение должно закончится в следующем году.

Возведение Северного обхода Лобни пройдет в три этапа. Новая автодорога призвана разгрузить улично-дорожную сеть города. Для этого будут связаны Рогачевское и Дмитровское шоссе. Таким образом, транспортные потоки Рогачевского направления смогут без задержек обходить городскую застройку.

Суммарная длина Северного обхода Лобни составит около 8 км, движение транспорта организуют по шести полосам. Перспективная пропускная способность составит 120 тысяч автомобилей в сутки.

Второй этап предполагает возведение транспортной развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе, реконструкцию порядка 1,5 км дорог Дмитровского шоссе, устройство переходно-скоростных полос, а также увеличение полос до четырех.

Третий этап предусматривает возведение направленного съезда эстакадного типа по направлению в аэропорт Шереметьево и увеличение полос по Северному обходу Лобни до шести. Второй и третий этапы должны завершиться к 2025 году.

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