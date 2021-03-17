РИАМО - 17 мар. Сергей Воскресенский вступил в должность министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, обязанности министра он исполнял с ноября 2020 года, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства.

«В 2019 году он был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области – главным государственным ветеринарным инспектором региона», - отметили в пресс-службе.

Воскресенский родился в Москве в 1975 году, в 1998 году окончил Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. В 2008 году он получил ученую степень кандидата технических наук в ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова.

Трудовой путь Воскресенский начал в должности ветеринарного врача. С 2007 по 2017 годы он руководил государственным учреждением ветеринарии Московской области «Ленинская станция по борьбе с болезнями животных». В 2017 году он возглавил государственное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное ветуправление №2».