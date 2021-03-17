РИАМО - 17 мар. В Московской области и столице до 12 часов 19 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Липецкой и Курской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 18 марта будет облачно, пройдут небольшие осадки, местами прогнозируется гололедица. Ночью температура ожидается от минус 3 до минус 1 градуса, днем – от плюс 2 до плюс 4.

Облачная погода сохранится 19 марта. Ночью температура может опуститься до минус 4 – минус 2 градусов, днем – от 0 до плюс 2 градусов.

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