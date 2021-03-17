РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. ЗАО «Щелковохлеб» выкупило 2,2 гектара земли, на которой с 1999 года осуществляло деятельность в качестве арендатора, земельный участок под производственными мощностями передан в собственность за плату без торгов, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.​

Минмособлимущество согласовало решение администрации городского округа Щелково о предоставлении земельного участка без торгов, после чего администрация заключила договор купли-продажи участка с ЗАО «Щелковохлеб».

«Земельный участок 2,2 гектара находился в аренде у ЗАО «Щелковохлеб» более 20 лет. Это социально значимое градообразующее предприятие большой продуктивности. За это время предприятие заняло свою нишу на рынке продуктов. На предприятии трудятся более 800 специалистов, ежедневно они выпускают 90 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий более 70 наименований», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Как отметил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, Земельный кодекс РФ дает возможность арендаторам, которые построили на арендованных землях объекты недвижимости, приобрести их без проведения торгов.