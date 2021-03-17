РИАМО - 17 мар. Сотрудники столичной соцзащиты помогают 5-летнему мальчику, которого избила собственная мать, сообщает пресс-служба московского департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее прокуратура начала проверку по факту избиения 5-летнего мальчика. Множественные телесные повреждения у ребенка обнаружила воспитательница в детском саду. Ребенка доставили в больницу. По словам матери мальчика, она избила своего сына.

«Как только поступила информация об избиении ребенка, сотрудники соцзащиты незамедлительно посетили его. Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении; его жизни и здоровью ничего не угрожает», - отметили в пресс-службе.

После выписки ребенка из больницы будет решаться вопрос, где мальчик будет жить в дальнейшем.

Ранее семья получала социальную помощь, с ней работали сотрудники соцзащиты.