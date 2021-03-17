РИАМО - 17 мар. В московских школах усилили меры безопасности из-за ранее поступившей информации о минировании нескольких образовательных учреждений, в ходе проверки опасных предметов не найдено, занятия проходят в штатном режиме, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы департамента образования и науки столицы.

«В среду, 17 марта, поступила информация о минировании нескольких московских школ. В оперативном порядке на места прибыли сотрудники правоохранительных органов для проведения тщательного обследования зданий. В ходе проверки опасных предметов найдено не было. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во всех образовательных организациях усилены меры безопасности.

«Организовано тесное взаимодействие с оперативными службами, которые решают есть ли необходимость проводить эвакуацию или нет», - добавил сотрудник пресс-службы.

Образовательный процесс продолжается в штатном режиме.​