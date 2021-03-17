РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мар. В Королеве с начала года при пожарах погибли два человека, всего в городе произошло 26 пожаров, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Королеву подполковник внутренней службы Александр Землянский.

В Московской области с начала года произошло более 2,5 тысячи пожаров, в которых погибли 118 человек и 91 человек получил травмы.

«В Королеве с начала года произошло 26 пожаров, в которых погибли два человека и еще двое получили травмы», - сказал Землянский.

Специалисты напоминают, что проще предупредить пожар, чем его потушить. Для этого в домах и квартирах необходимо устанавливать автономные пожарные извещатели, работающие на батарейках и подающие громкий сигнал при появлении дыма. Также от пожаров защитит устройство защитного отключения, которое отключает электричество при утечке.

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, не пользоваться неисправными электроприборами, не подключать несколько мощных приборов в одну розетку, регулярно проверять проводку. Детям необходимо постоянно разъяснять правила пожарной безопасности и не давать им играть со спичками и электроприборами.