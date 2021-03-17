РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. В городском округе Мытищи на предприятии ООО «Водомер» выпускают и разрабатывают новые счетчики энергоресурсов, сообщил председатель правления Союза промышленников и предпринимателей городского округа Юрий Казанов.

ООО «Водомер» основано на производстве приборов учета ресурсов – воды, тепла и систем к ним.

«Сегодня важнейшей частью этого предприятия является разработка и выпуск новых счетчиков, систем цифровых, которые передают и обрабатывают данные и участвуют в начислении платы за воду и тепловую энергию. Это новые умные системы, которые в обязательном порядке должны внедряться в России в целях энергосбережения, улучшения качества, снижения платы за энергоресурсы и сохранения ресурсов в РФ, использования их аккуратно и экономно», – сказал Казанов.

Главный метролог ООО «Водомер» Николай Корчагин отметил, что в октябре 2020 года были запущены в эксплуатацию 6 установок, которые позволят увеличить выпуск счетчиков горячей, холодной воды диаметром 15-20 миллиметров до 1 миллиона штук. Эти установки также позволяют производить счетчики диаметром 25, 32, 40 и 50 миллиметров.

«Целью увеличения производства было начало выпуска новых «умных» квартирных счетчиков с возможностью передачи данных в расчетно-кассовый центр, открыть личный кабинет, в котором можно будет посмотреть и передать автоматические данные в ресурсоснабжающую организацию», – добавил Корчагин.