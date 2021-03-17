РИАМО - 17 мар. Суд в Москве признал троих мужчин виновными в участии в экстремистском сообществе «Черный блок» и в хулиганстве, их приговорили к условным срокам лишения свободы и оштрафовали, сообщили в пресс-службе СК России.

По данным следствия, всех троих привлекли в экстремистское сообщество «Черный блок» двое его создателей для публичных призывов и хулиганства на несогласованных акциях.

«Члены экстремистского сообщества на систематической основе проходили обучение навыкам участия в массовых беспорядках. Сообщество характеризовалось структурированностью и устойчивостью, наличием символики, поддержанием внутренней дисциплины и систематичностью совершения преступлений», — сказали в пресс-службе.

Члены соблюдали конспирацию и согласовывали действия с руководством. Экстремисты вели пропаганду в социальных сетях и в других открытых источниках в интернете. Примерами для подражания стали националисты и лица, осужденные за совершение террористических и экстремистских преступлений.

Во время расследования привлекались эксперты. Их заключение подтвердило причастность обвиняемых. Суд назначил наказания в виде условного лишения свободы сроком на 4 и на 3 года двоим из них. А третьему выписал штраф в 50 тыс. рублей за хулиганство.

Следователи продолжают искать других участников. Двоих организаторов «Черного блока» суд отправил под домашний арест летом 2020 года, но они сбежали и теперь объявлены в розыск.