РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. Регистрация на Гагаринский забег стартует 19 марта, жители Щелкова могут принять в нем участие, сообщается на сайте администрации городского округа.

Забег пройдет 24 апреля в Звездном Городке.

«19 марта на портале живуспортом.рф начнется регистрация на Гагаринский забег. В этом году будут детские дистанции», - говорится в сообщении.

Дистанции для тех, кто старше 18 лет: 5, 10 и 21,1 километра. Дистанции для лиц старше 16 лет: 5 и 10 километров. Для детей 13-15 лет - 1 километр, 10-12 лет - 500 метров, 6-9 лет - 300 метров.

24 апреля в связи с забегом с 9:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспортных средств на дороге от КПП №5 «Звездный городок» до поворота на федеральную дорогу в районе железнодорожной станции Бахчиванджи.