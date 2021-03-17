РИАМО - 17 мар. Новая порция арктического холода ожидается в конце недели в Московском регионе, ночью температура может опуститься до минус 10-15 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве и Подмосковье 18-19 марта будет пасмурная и сырая погода, прогнозируется небольшой мокрый снег. По ночам температура будет отпускаться до минус 2 – минус 7 градусов, днем будет 0 – плюс 2. Также прогнозируется гололедица.

«В выходные на фоне улучшения погоды ночные морозы окрепнут до минус 5 – минус 10 градусов, по области местами при прояснениях до минус 10 – минус 15 градусов», – говорится в сообщении.

Днем 20 марта выглянет солнце, но воздух в Москве прогреется несильно, до 0 – плюс 2 градусов, в Подмосковье – до 0 – плюс 3 градусов.

А 21 марта погода испортится – прогнозируются снег, усиление ветра и метель.

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