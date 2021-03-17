РИАМО - 17 мар. Водитель автомобиля Mini Cooper, совершивший наезд на двух человек в столичных Сокольниках, превысил разрешенную скорость движения, сообщила пресс-служба московского Дептранспорта.

«Машина утром въехала в 265-й автобус, высаживающий людей на остановке. Автомобиль двигался со скоростью 73 км/ч. Хотя на этом участке ограничение стандартное для города — 60 км/ч», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали трое — сам водитель и два пешехода, которые выходили из автобуса. Водителя доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ребра и разрывом селезенки. Пешеходов госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом бедра и переломом руки.

В ведомстве напомнили, что порядка 60% всех нарушений приходится именно на превышение скорости. Это основная причина, по которой происходят смертельные ДТП.

«Чем выше скорость, тем серьезнее последствия аварии. Поэтому во всех российских городах нештрафуемый порог превышения скорости должен быть снижен с 20 км/ч до 10 км/ч — это важный залог безопасности как водителей, так и пассажиров и пешеходов», — отметили в департаменте.