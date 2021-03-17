РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. В Щелкове планируется провести работы на десяти территориях, где ранее были замечены подтопления, сообщается на сайте администрации городского округа.

Также планируется в ближайшее время провести аукцион и определить подрядную организацию, которая будет заниматься непосредственно содержанием ливневой канализации в Щелкове.

«По поручению главы округа в 2020 году был выявлен ряд дворовых территорий, где в период таяния снега и сильных дождей проблема подтоплений стоит наиболее остро. В этом году работы запланированы по 10 адресам», - говорится в сообщении.

Работы пройдут на улицах: Институтская и Беляева (строительство ливневой канализации), Шмидта (строительство дренажных колодцев), Репина (замена водопропускной трубы), 8 Марта, 25 (устройство 2 дополнительных колодцев), Заречная, Пролетрский проспект, 12 (планируется устройство дренажного колодца и врезка в действующую канализацию 15 метров), Неделина, 2 и 11 (устройство лотка и дренажного колодца).

На улице Юбилейной, 12 устроят приемные колодцы, очистят ливневую канализацию, заменят насосы и трубу большим диаметром). В 1-м Советском переулке, 21 появятся два колодца, а в поселке Краснознаменский, 4 очистят ливневку.