РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Жители частного сектора микрорайона Львовский Подольска смогут задать свои вопросы регоператору «МСК-НТ» на встрече 18 марта, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вниманию жителей частного сектора микрорайона Львовский. 18 марта в 14:30 в здании территориального отдела администрации на улице Красной, 2А на втором этаже пройдет встреча с представителями регионального оператора ООО «МСК-НТ», осуществляющего вывоз твердых коммунальных отходов», - говорится в сообщении.

На встрече разъяснят порядок начислений, алгоритм перерасчета, условия открытия и закрытия лицевых счетов и иные вопросы.