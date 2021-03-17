РИАМО - 17 мар. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве своего одноклассника на юго-западе столицы в 2006 году, вскоре обвиняемый предстанет перед судом, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Убийство произошел 21 сентября 2006 года в школе по улице Малая Юшуньская. Между одноклассниками произошел конфликт, обвиняемый нанес сверстнику множественные колото-резаные ранения по телу. Пострадавший подросток скончался в больнице.

«Обвиняемый длительное время скрывался на территории иностранного государства, в сентябре 2019 года его местонахождение было установлено на территории Республики Польши и в ноябре 2020 года он был выдан Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Следователи детально восстановили события, которые произошли в день преступления. Обвиняемый частично признал свою вину.

Дело передано в прокуратуру, затем его направят в суд для рассмотрения по существу.