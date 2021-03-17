РИАМО - 17 мар. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 505 пациентов, всего в регионе выздоровели 183 489 человек, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 224 096 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 158 человек», - говорится в сообщении.

В медучреждениях Подмосковья лечатся пациенты из столицы, регионов России, а еще из-за границы.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по номеру 122 и тематический сайт.

В Подмосковье проходит масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в медучреждениях и выездных пунктах.

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17 МАРТА

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Специальные тесты выявили в организме максимальное количество антител к Covid-19.

- Еще 505 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. В столице от Covid-19 вылечились 1595 пациентов.

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