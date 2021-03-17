РИАМО - 17 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Счетной палаты, в котором шла речь о риске нового топливного кризиса в стране, сообщает Газета.ru.
Ранее в СП РФ заявили, что в России есть риск возникновения топливного кризиса, который можно будет сравнить с кризисом 2018 года.
«Правительство держит ситуацию под контролем, механизмы задействованы, они не позволят меняться ценам на топливо», — отметил официальный представитель Кремля.
Между тем, ранее в Минэнерго РФ сообщили, что повторения кризиса 2018 года в стране нет.
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