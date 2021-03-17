РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Экоквест и флешмобы проведут на бульваре Юности Подольска 27 марта в рамках экологической акции «Час Земли», сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Международная акция «Час Земли» проводится во всем мире. В рамках нее Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Тысячи людей по всей стране каждый день берут инициативу в свои руки и вносят вклад в сохранение природы России.

«Молодежь Подольска не остается в стороне и предлагает всем желающим принять участие в самой массовой акции этой планеты в нашем городе! 27 марта в 17:00 на бульваре Юности будет проводиться экологическая акция «Час Земли». В программе будут экоквест, сбор пластиковых крышек, флешмобы и многое другое», - говорится в сообщении.

Также в рамках акции будут проходить мастер-классы. Принять участие смогут все желающие.