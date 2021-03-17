РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. На предприятии ООО «Водомер» в городском округе Мытищи производят в одну смену около 500 счетчиков воды, сообщила начальник производства ООО «Водомер» Елена Журавлева.

Основной деятельностью предприятия является производство и поставка приборов учета воды и тепла для нужд тепло- и водоснабжения, а также для других отраслей промышленности.

«В одну смену у нас работают около 10 человек. Производим мы в смену около 400 квартирных счетчиков и до 70 производственных. Учитывая, что это высокоточное производство, мы берем сюда людей грамотных, с техническим образованием», - сказала Журавлева.

Она отметила, что рынком сбыта предприятия является вся Россия, в процессе также сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном.

«В цехе производственный процесс состоит из нескольких этапов. Опрессовка - приборы прессуются до 24 атмосфер. После их нужно протестировать на точность. Каждый прибор имеет свой паспорт, индивидуальный номер. Потом прибор упаковывается и отправляется покупателю», - добавила Журавлева.