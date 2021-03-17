РИАМО - 17 мар. Одобрен проект детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену на улице Героя России Соломатина в поселении Мосрентген в новой Москве, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

«Это здание - хороший пример реализации нового дизайн-кода московских поликлиник. Фасады облицуют панелями светлых оттенков - гладкими и ребристыми, которые будут создавать приятную тактильность и узор. Само здание будет расположено на участке так, чтобы создавать разный эффект в зависимости от точки обзора», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Пятиэтажное здание поликлиники построят по адресу: пос. Мосрентген, п. Завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, владения 9А/1, 9А/2. Общая площадь здания составит около 7,7 тыс. кв. м.

Здание будет разделено на детское и взрослое отделение визуально и функционально. На втором этаже детского отделения будет работать комната здорового ребенка, а на третьем этаже взрослого крыла разместится отделение функциональной диагностики. Специализированные помещения будут оформлены по единому городскому стандарту.

Территорию рядом с поликлиникой благоустроят. Там поставят скамейки ожидания, а детскую площадку расширят и сделают прорезиненное покрытие.

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