РИАМО - 17 мар. Для того, чтобы поднять свой иммунитет весной, необходимо больше бывать на солнце, высыпаться, хорошо питаться, а также заниматься физической культурой, сказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По словам врача, в начале весны необходимо проверить уровень витамина D, так как его дефицит сказывается на иммунитете.

«Прежде всего скажу про пресловутый витамин D, потому что на излете зимы он у людей, как правило, находится в наинизшей точке. В принципе витамин D напрямую влияет на иммунный ответ, но влияет в каком смысле – если его недостаток, иммунный ответ у человека страдает», – сказал Хухрев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что при выявлении человека с таким дефицитом, его начинают подкармливать витамином, и уже течение месяца ситуация выравнивается. При нормальном уровне витамина D необходимость в этом отсутствует.

Хухрев не советовал делать ставку на иммуномодуляторы и иммуностимуляторы в связи с тем, что под этими названиями в основном продаются лекарства.

По словам врача, некоторые иммуномодуляторы имеют эффективное действие, однако они применяются при серьезных недугах, которые вызваны тем, что дает настоящий иммунодефицит, в частности, гепатит и ВИЧ.

Он подчеркнул, что если человек высыпается, хорошо питается, не имеет избытка веса, а также у него нормальный уровень витамина D, с его иммунитетом будет все хорошо.