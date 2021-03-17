РИАМО - 17 мар. Специалисты приступили к помывке монумента Победы на Поклонной горе в Москве, на такие работы уходит до 12 часов, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя ГБУ «Гормост» по эксплуатации инженерных сооружений Олег Машошин.
Он подчеркнул, что для полной очистки монумента тратится примерно 20 кубометров воды и 5 литров нейтрального моющего средства.
Промывка монумента Победы проводится не раньше марта и только при положительных температурах, чтобы не допустить образования наледи.
Монумент Победы – это уникальное сооружение, обладающее аэродинамической неустойчивостью из-за сложной композиции. Для предотвращения колебаний от ветра его оснастили системой динамических гасителей. Городские службы ежедневно проводят осмотр обелиска.
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