РИАМО - 17 мар. Специалисты приступили к помывке монумента Победы на Поклонной горе в Москве, на такие работы уходит до 12 часов, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя ГБУ «Гормост» по эксплуатации инженерных сооружений Олег Машошин.

«При промывке главного монумента мы обычно используем два гидроподъемника высотой от 40 до 70 метров. Также задействованы две бригады ручной промывки, а это 10 человек, и две поливомоечные машины», - сказал Машошин.

Он подчеркнул, что для полной очистки монумента тратится примерно 20 кубометров воды и 5 литров нейтрального моющего средства.

Промывка монумента Победы проводится не раньше марта и только при положительных температурах, чтобы не допустить образования наледи.

Монумент Победы – это уникальное сооружение, обладающее аэродинамической неустойчивостью из-за сложной композиции. Для предотвращения колебаний от ветра его оснастили системой динамических гасителей. Городские службы ежедневно проводят осмотр обелиска.