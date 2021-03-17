РИАМО - 17 мар. До конца апреля в Москве помоют свыше 2 тыс. памятников, переходов, мостов и набережных после зимы, сообщил замруководителя ГБУ «Гормост» по эксплуатации инженерных сооружений Олег Машошин.

«Гормост» приступил к подготовке инженерных сооружений к весенне-летней эксплуатации. Будем подготавливать более 2 тысяч сооружений», - сказал Машошин.

Работы по очистке и промывке сооружений проводятся в круглосуточном режиме и будут завершены к концу апреля. В работе задействовано более 250 единиц промывочной техники и свыше 2 тыс. специалистов и рабочих.

«В настоящее время мы проводим промывку инженерных сооружений: мостовые сооружения, подземные пешеходные переходы, остекленные пешеходные переходы, причалы, набережные, памятники и объекты монументально искусства. Все объекты промываются после зимы», - отметил Машошин.

Он добавил, что промывка и отчистка проводится с использованием щеток, а также с помощью специальных моющих средств. Инженерные сооружения промываются щелочным средством с низким содержанием ph, а памятники объектов монументального искусства - нейтральным средством, чтобы не нанести никаких повреждений.