РИАМО - 17 мар. В Басманный суд столицы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении члена исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко, сообщили РИАМО в пресс-службе суда.

Власенко обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

«Следствие ходатайствует об избрании в отношении Власенко заключения под стражу до 16 мая 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Судебное заседание по данному делу назначено на 15:00. В нем могут принимать участие только участники процесса.

Власенко также является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания РФ.