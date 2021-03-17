РИАМО - 17 мар. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 436 случаев инфицирования коронавирусом, за все время пандемии в регионе зафиксировали 224 096 случаев Covid-19, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

За сутки в регионе также умерли 29 пациентов с коронавирусом. Всего за пандемию скончались 5 158 человек.

В регионе продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал «Госуслуги» по телефону 122 и МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область активно выполняет поручение президента РФ Владимира Путина по вакцинации от Covid‑19.

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17 МАРТА

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Специальные тесты выявили в организме максимальное количество антител к Covid-19.

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