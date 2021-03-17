РИАМО - 17 мар. Жительница подмосковного города Электросталь в десятый раз стала мамой, врачи успешно провели роды и на свет появился мальчик весом 4890 г и ростом 58 см, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Сейчас мама с ребенком чувствуют себя хорошо.
По ее словам, в больнице работают опытные специалисты, которые постоянно участвуют во Всероссийских и международных форумах и повышают свою квалификацию. Отделение роддома современно оборудовано, в том числе для второго этапа выхаживания детей.
Мальвина, Сильва‑Мария и Святогор родились в Подмосковье в 2020 г>>
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