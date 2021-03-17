РИАМО - 17 мар. На сайте проекта «Активный гражданин» стартует обсуждение 93 градостроительных проектов столицы, включающих транспортную и социальную инфраструктуру, а также жилье, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Внести свои предложения по проектам горожане смогут с 17 по 30 марта 2021 года. Все вопросы и предложения жителей столицы передадут разработчикам.

«В марте на обсуждение жителей представлены такие проекты, как продление линии метро, строительство путепровода, реконструкция и строительство новых улиц, технопарк, жилой квартал и другие», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Проект продления и соединения Троицкой ветки с Бирюлевской линией метро рассмотрят в районах Донской, Нагорный и Нагатино-Садовники. В Зеленограде жители смогут оставить отзывы по проекту производственного кластера «Технополис «Москва».

Жители Конькова, Теплого Стана и Обручевского района ознакомятся с проектом реконструкции улицы Академика Опарина.

Участники «Активного гражданина» высоко оценили развитие столичных центров госуслуг>>