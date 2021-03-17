РИАМО - 17 мар. На сайте проекта «Активный гражданин» стартует обсуждение 93 градостроительных проектов столицы, включающих транспортную и социальную инфраструктуру, а также жилье, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Внести свои предложения по проектам горожане смогут с 17 по 30 марта 2021 года. Все вопросы и предложения жителей столицы передадут разработчикам.
Проект продления и соединения Троицкой ветки с Бирюлевской линией метро рассмотрят в районах Донской, Нагорный и Нагатино-Садовники. В Зеленограде жители смогут оставить отзывы по проекту производственного кластера «Технополис «Москва».
Жители Конькова, Теплого Стана и Обручевского района ознакомятся с проектом реконструкции улицы Академика Опарина.
Участники «Активного гражданина» высоко оценили развитие столичных центров госуслуг>>
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