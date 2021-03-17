РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Проект «Живые знаки» начал путешествие по школам Подольска, первое занятие юные инспекторы движения и волонтеры округа провели в школе №24, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

На днях в рамках реализации проекта «Живые знаки» юные инспекторы движения и волонтеры округа под руководством заместителя директора по воспитательной работе школы №29 Валентины Осиповой и при поддержке отдела пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Подольску в лице капитана полиции Юлии Шматковой провели тематический флешмоб «Живые знаки» в школе №24.

«Главными героями яркого выступления стали человечки с дорожных знаков, которые напомнили пешеходам о важности правильного ориентирования в дорожно-транспортной среде. Юидовцы танцевали под зажигательную музыку вместе со зрителями и учениками. Ребята повторяли движения, принимали активное участие в представлении, закрепляя важные знания основ безопасного поведения на дорогах. Очень скоро «Живые знаки» придут в гости в другие школы Подольска, потому что нет ничего важнее, чем безопасность детей!» - говорится в сообщении.

Проект «Живые знаки» является полуфиналистом Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020».

В проекте каждый ребенок может побывать в роли человечка-дорожного знака, пристегнуться ремнем безопасности, надеть на руку светоотражающий браслет. Дети поют, танцуют и рассказывают о правилах дорожного движения.

Молодежная профилактическая акция «Живые знаки» активно используется при проведении совместных мероприятий в школах и лагерях Подольска. Она позволяет расширить представление детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения, развить способности на практике применять полученные знания. Также воспитывает дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.