РИАМО - 17 мар. В столице благоустроят и реконструируют участок улично-дорожной сети на Симоновской набережной — от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Сейчас подход к реке ограничен, территория занята промышленными постройками и совершенно не благоустроена. Вскоре там будет прогулочная зона, а новый участок улично-дорожной сети повысит транспортную доступность жилья и реконструируемого спорткомплекса «Торпедо», – сказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

Он добавил, что Крутицкая набережная и территория вблизи Симоновского монастыря представит собой еще одно городское пространство, которое может полюбиться жителям мегаполиса.

Проект планировки территории подготовили в Институте Генплана Москвы. В нем предусмотрены велопарковки и пункты велошеринга, сеть велопешеходных дорожек.

Планами предусматривается организация площадок отдыха, озеленение территории, укрепление берегов реки.

Кузнецов отметил, что реконструкция стадиона «Торпедо» позволит ему стать центром притяжения горожан и любителей футбола. Здесь разместятся помещения для занятий спортом, а особое внимание будет уделено благоустройству, реконструкции системы функционального освещения, оборудованию пешеходных переходов и остановочных пунктов. Благодаря безопасной среде родители смогут спокойно отпускать детей на спортивные секции.

Две улицы местного значения, а также внутриквартальный проезд в районе реконструируемого участка Симоновской набережной будут использоваться горожанами для подъезда к жилым домам, спортивной и рекреационной инфраструктурам. Для крупных спортмероприятий проектировщики предусмотрели боковой проезд вдоль набережной.

Заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев уточнил, что работа над данной территорией стала вызовом для проектировщиков, однако решение уже учло создание условий, предусматривающих эффективное использование пространства в обычные дни. Улично-дорожная сеть будет выдерживать пиковую нагрузку в дни спортивных мероприятий.

Общественные обсуждения по этому проекту пройдут с 17 по 30 марта. Поступившие предложения горожан рассмотрят разработчики.

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