РИАМО - 17 мар. Москвичи, которые участвуют в программе реновации, могут перевезти вещи в новую квартиру бесплатно, теперь услуга «Помощь в организации переезда» появилась на сайте mos.ru и больше не нужно лично обращаться в центр информирования по переселению. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый сервис поможет жителям перевезти вещи в новое жилье и сэкономить время, которое ушло бы на самостоятельный поиск грузоперевозчиков. Достаточно подать заявку на портале mos.ru, выбрав удобные дату и время для переезда, и подготовить вещи к транспортировке», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин добавил, что услугой могут воспользоваться только собственники и наниматели жилья, которые зарегистрировались на портале и указали в личном кабинете контактные данные и СНИЛС. Это позволит подтвердить участие пользователя в программе реновации жилфонда.

По словам Левкина, оформить заявку можно на третий день после подписания всеми правообладателями старой квартиры договора на новое жилье. Отправить заявку нужно до фактического освобождения квартиры. Домашних животных, документы и ценности грузчики не будут перевозить.

Грузчиков должна предоставить префектура административного округа. Если понадобится уточнить детали, то с обладателями квартиры свяжутся.

На переезд выделяется шесть часов. В онлайн-заявке можно указать особенности переезда, перечислить крупногабаритные и хрупкие предметы. Вещи нужно заранее сложить в коробки, а мебель максимально возможно разобрать.