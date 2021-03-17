РИАМО - 17 мар. Жители Подмосковья могут сообщать о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков по телефонам дежурной части и горячей линии в рамках второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» по 26 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сообщить о незаконном обороте наркотиков можно в ГУ и управление ОНК ГУ МВД России по Московской области по номерам: 8 (495) 609-49-52 и 8 (495) 613-19-47 соответственно.

«По указанным телефонам можно круглосуточно сообщить о незаконном распространении наркотиков, лицах, подозреваемых в обороте запрещенных веществ, подпольных нарколабораториях, организации наркопритонов или получить консультативную помощь от квалифицированных специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых», — сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Акция направлена не только на сбор оперативно-значимой информации, но и на помощь наркозависимым, а также на пропаганду ЗОЖ.

Внимание будет акцентировано на проблеме распространения наркотиков в молодежной среде. Подростков будут привлекать в волонтерское антинаркотическое движение. В учебных заведениях с молодежью проведут встречи.

Второй этап Общероссийской антинаркотической акции пройдет с 18 по 29 октября 2021.

По словам Каратаева, в 2020 году по итогам двух этапов акции в Подмосковье зарегистрировано более 200 сообщений граждан, выявлено 63 преступления и 549 административных правонарушений. Изъято более 80 кг различных видов наркотиков, заблокировано 19 интернет-ресурсов. Часть из 47 подпольных нарколабораторий в 2020 году удалось раскрыть благодаря бдительности местных жителей.