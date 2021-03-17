РИАМО - 17 мар. В ближайшие два-три года на территории Мневниковской поймы в Москве планируют создать крупный ландшафтно-развлекательный парк, в котором будут прогулочные зоны, спортивные и творческие площадки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Завершается разработка концепции нового большого ландшафтно-развлекательного парка, который будет создан на территории Мневниковской поймы. Мы рассматриваем идеи наполнения природного парка площадками для занятий спортом и искусством», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в парке планируется сделать новый природный ландшафт, на его территории обустроят пешеходные и велосипедные маршруты, а еще будут созданы прогулочные набережные.

Масштабный проект развития Мневниковской поймы в столице планируется реализовать к 2030 году. Там появятся спортивный кластер, жилые кварталы и офисные здания.

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