РИАМО - 17 мар. На станциях Московского метрополитена смонтировали звуковые маячки, которые позволят слабовидящим пассажирам найти вход в подземку, сообщил председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Александр Мошковский.
Он отметил, что маячки также помогут приезжим гражданам ориентироваться в метро.
Заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова добавила, что звуковые маячки появились на 45 станциях.
«Мы продолжаем совершенствовать объекты транспортной инфраструктуры для маломобильных пассажиров. Сегодня мы рады анонсировать еще один сервис: мы установили специальные звуковые маячки для слабовидящих пассажиров. Эти маяки мы установили на 45 станциях метро», - сказала Темникова.
Она уточнила, что станции были выбраны совместно с представителями Всероссийского общества слепых. Рядом с этими станциями находятся наиболее важные и социально значимые места для слабовидящих граждан. Маячки будут работать с 7 часов утра до 10 часов вечера.
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