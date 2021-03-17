РИАМО - 17 мар. На станциях Московского метрополитена смонтировали звуковые маячки, которые позволят слабовидящим пассажирам найти вход в подземку, сообщил председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Александр Мошковский.

«Действительно, многие годы мы пытались поднимать вопрос, чтобы инвалидам по зрению было удобно находить входную группу (в метрополитен - ред.). И в настоящее время мы получили положительный результат наших намерений и благодаря работникам метрополитена сегодня на новых станциях, где есть массовые передвижения инвалидов по зрению, появились маячки», - сказал Мошковский.

Он отметил, что маячки также помогут приезжим гражданам ориентироваться в метро.

Заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова добавила, что звуковые маячки появились на 45 станциях.

«Мы продолжаем совершенствовать объекты транспортной инфраструктуры для маломобильных пассажиров. Сегодня мы рады анонсировать еще один сервис: мы установили специальные звуковые маячки для слабовидящих пассажиров. Эти маяки мы установили на 45 станциях метро», - сказала Темникова.

Она уточнила, что станции были выбраны совместно с представителями Всероссийского общества слепых. Рядом с этими станциями находятся наиболее важные и социально значимые места для слабовидящих граждан. Маячки будут работать с 7 часов утра до 10 часов вечера.

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