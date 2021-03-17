РИАМО - 17 мар. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел строящийся лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) им. А.С. Логинова, его планируют достроить в 2022 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Москва реализует крупнейшую в своей истории программу реконструкции и строительства медицинских учреждений. В общей сложности в ближайшие годы в эксплуатацию будет введено около 1 млн кв. м. новых зданий больниц и поликлиник», — сказал Собянин.

Он добавил, что строительство одного из самых важных объектов данной программы планируется закончить в следующем году.

«В центре им. Логинова будет введен современный корпус площадью 70 тыс. кв. м. Это будет многопрофильная клиника со специализацией на лечении онкологических заболеваний», — добавил мэр.

По его словам, в новой клинике будет работать одна из лучших медицинских команд города, у которой есть огромный опыт применения лучших методов лечения. Для этих медиков и строится комфортное здание с современным оборудованием.

МКНЦ им. Логинова создан в 2013 году на базе ЦНИИ гастроэнтерологии и городской клинической больницы №60. Он расположился в корпусах, построенных в 50-70-х годах ХХ века. Весной прошлого года начали возводить новый корпус. Он будет рассчитан на 570 коек. В одном месте пациенты с онкологией смогут получить все виды необходимой медпомощи.

Для нужд лечебного комплекса будут приобретены три МРТ и пять компьютерных томографов, три рентген-комплекса, эндоскопическое, лабораторное оборудование и многое другое.