РИАМО - 17 мар. Туризм и гостиничный бизнес остаются наиболее пострадавшими от пандемии Covid-19 отраслями столичной экономики, в ближайшие месяцы может начаться восстановление турпотока. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Наиболее пострадавшие отрасли в городе — это туризм и гостиничный бизнес. Он (бизнес - ред.) до сих пор имеет выручку в два раза меньше, чем до пандемии», — сказал Ефимов в ходе международного онлайн-форума «Covid-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов».

Он отметил, что восстановление туристического потока может начаться уже в ближайшие месяцы.

Ранее Ефимов сообщал, что выручка туристических агентств и отелей в столице выросла на 19,1% за первую неделю марта.

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